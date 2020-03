Nuovo lutto nel mondo del calcio. Se ne va, a 87 anni, Michel Hidalgo, ex allenatore della Nazionale francese. Ha guidato ‘Les Bleus’ al quarto posto nella Coppa del Mondo del 1982 e due anni dopo ha vinto Euro 1984, primo trionfo per i transalpini. L’ex allenatore è scomparso a Marsiglia per una patologia pregressa, contro cui combatteva da anni, non collegata al Coronavirus. Hidalgo ha guidato in carriera anche il Le Havre, lo Stade Reims e il Monaco.