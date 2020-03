La mamma fa la chemio: il gesto del calciatore commuove il web [FOTO]

L’attaccante Angel Correa ha combattuto in passato contro un tumore cardiaco, adesso purtroppo la malattia ha colpito anche la mamma. Il calciatore (seguito qualche mese fa dal Milan) ha pubblicato un post commovente dedicato a Marcela, la madre del trequartista sta affrontando cicli di chemioterapia per curare il cancro. E per sostenerla ha deciso di tagliarsi i capelli a zero.

“Non c’è tregua per il tuo nemico sul campo di battaglia, possono toccare il tuo corpo, ma la tua anima è intoccabile, anche se ti strappano la carne, la tua fede è infrangibile. Non ruberanno chi sei, il tuo spirito è più forte. Hai vinto questa guerra. Sei il nostro guerriero, ti amiamo di più”.