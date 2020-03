“Messi non è più un fenomeno, cammina in campo”: un ex Argentina attacca la Pulce

“Non mi importa se mi criticano in Argentina. Io sono un argentino vero e Messi è un fenomeno, ma ora non lo è più. Lo trattano male perché lo rendono troppo importante. Lui si è abituato a questa situazione e adesso in campo cammina. E deve fare di meglio. Lui e Cristiano sono i migliori, ma Messi deve fare di più, si è abituato a giocare a un ritmo troppo basso. E tutti quelli che capiscono di calcio la pensano così. Riprenditi, ragazzo, devi giocare meglio”. Sono le parole che l’ex portiere dell’Argentina, Hugo Gatti, ha riservato all’asso del Barcellona ai microfoni di ‘El Chiringuito’.

“Quando in campo c’è uno come Messi, i compagni gli danno sempre il pallone per vincere le partite. Succedeva così anche con Maradona e Pelè. Ma così le squadre si viziano, gli altri calciatori non danno più il 100%, non mettono in campo tutto quello che hanno. Si abituano a dare il pallone al calciatore più forte e non a nessun altro”.