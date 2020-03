Monchi amaro: “In quattro mesi a Roma nessuno si è occupato di aiutarmi…”

Siviglia-Roma si avvicina. E, nel momento stesso in cui si prova ad accostare queste due squadre, esce fuori in automatico il nome di Monchi. Un periodo altalenante quello vissuto nella capitale da parte del dirigente spagnolo, che ha concluso malamente la sua avventura in Italia.

Ieri, però, è spuntato fuori un filmato legato ad un convegno organizzato a novembre dall’Università di Siviglia in cui lui era tra i relatori: “Quando ho accettato la proposta della Roma – ha detto – ho anche accettato di cambiare habitat, lasciando la famiglia qui, cambiare posto di lavoro, nazione, lingua eccetera. Eppure ci ho messo quattro mesi solo per capire in quale contesto fossi capitato. Tutti pensavano: ‘Vabbè, lui è Monchi, dicono che è bravissimo, in fondo ha solo cambiato ufficio’. In realtà per quattro mesi nessuno si è occupato di aiutarmi come persona. E non è stato facile...”.