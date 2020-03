Paura Cristiano Ronaldo, la madre ha avuto un ictus: è in terapia intensiva

Ore di grande paura per Cristiano Ronaldo. Mentre il calciatore della Juventus è impegnato in vista dei prossimi appuntamenti in campo, è arrivata una brutta notizia che ha sconvolto il portoghese. Nel dettaglio la madre Dolores Aveiro è stata colpita da un ictus la scorsa notte ed al momento è ricoverata all’ospedale Doctor Nelio di Mendonça de Funchal in Portogallo. La notizia è stata diffusa dalla testata portoghese ‘JM Madeira’. La donna 65enne si trova in terapia intensiva, ma sarebbe cosciente ed in condizioni stabili, la situazione dovrà essere monitorata dai medici nelle prossime ore. Il ricovero immediato avrebbe fortunatamente limitato i danni.