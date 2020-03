Redknapp racconta: “Ferguson mi disse che Bale portava sfortuna. Ecco cosa feci con il gallese”

L’ex allenatore del Tottenham Harry Redknapp è stato intervistato da Sky Sports. Il manager inglese ha svelato alcuni curiosi retroscena riguardo a Gareth Bale. I fatti risalgono a quando il gallese era molto giovane e promettente e faceva le sue prime apparizioni. Un giorno gli arrivò il consiglio di un decano del calcio, Sir Alex Ferguson. Il tecnico scozzese del Manchester United gli disse: “Erano 24 partite in cui giocava e non riusciva a vincere. E quindi Ferguson mi ha detto ‘Io non lo farei giocare, Harry. Porta sfortuna’. Ma io gli ho risposto che pensavo che sarebbe diventato un gran giocatore”. I fatti hanno dato ragione a Redknapp e torto a Ferguson. “Sentivo voci che dicevano che lo avrei ceduto in prestito, ma mai nella vita avrei spedito in prestito Gareth Bale”.

Redknapp ebbe anche la geniale intuizione di spostare Bale da terzino sinistro ad esterno offensivo, ruolo nel quale si è affermato ad altissimi livelli: “Se Bale fosse rimasto a fare il terzino sinistro sarebbe probabilmente diventato il migliore al mondo nel suo ruolo, ma pensavo che avremmo ottenuto di più da lui se avesse giocato più avanti. Anche Modric, giocava da ala sinistra, io l’ho spostato al centro, dove con noi non aveva mai giocato. E improvvisamente entrambi sono diventati calciatori incredibili e che mi sono stati utilissimi”.