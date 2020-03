Il retroscena su Mihajlovic: “abbiamo dovuto insistere per mandarlo via…”

Continua sempre di più l’emergenza Coronavirus, si sono registrati nuovi casi anche nel mondo del calcio italiano ed in Serie A. La decisione è stata quella di sospendere i campionati e c’è ancora incertezza sulla ripresa, tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ il preparatore atletico Massimiliano Marchesi ha svelato un retroscena sul tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic.

“Lui è sempre un guerriero – racconta col sorriso Marchesi a E’ tv -. Abbiamo quasi dovuto insistere per mandarlo via, sennò sarebbe rimasto qui per l’attaccamento che ha col club. È tranquillo a Roma, l’importante è che non venga intaccato perché su persone che hanno avuto il suo problema con questo virus non ci sono casistiche”.