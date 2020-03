“Se solo sapessi cosa vogliono da me questi idioti…”, il presidente dell’Hoffenheim Hopp si sfoga

Dietmar Hopp, presidente dell’Hoffenheim, si sfoga. Dopo gli insulti ricevuti per mezzo degli striscioni esposti nelle ultime settimane di Bundesliga, il proprietario del club tedesco ha parlato a Sport1 per rispondere alle accuse di speculazione fatte dagli ultras: “Se solo sapessi, anche lontanamente, cosa questi idioti vogliono da me…“. Poche parole ma significative. Ieri, durante la partita della sezione basket del Bayern Monaco, i tifosi hanno esposto uno striscione in difesa di Hopp: “Divertimento e sostegno al posto di odio e offese”. Anche in Union Berlino-Wolfsburg i tifosi sono riusciti a far entrare un altro striscione anti-Hopp e il match è stato sospeso per qualche minuto. I club tedeschi hanno annunciato di voler combattere questa situazione e di essere stufi di striscioni e cori contro Hopp. La contestazione nasce dal fatto che in Germania i club appartengono da sempre, almeno in parte, ai tifosi, che attraverso l’azionariato popolare ne fanno parte e li gestiscono. Divieto tassativo, a parte i casi di Wolfsburg e Bayer Leverkusen, squadre appartenenti a colossi automobilistici e farmaceutici. All’Hoffenheim, Hopp non ha rispettato questo diktat. E i tifosi, tutti, sono esplosi nella protesta.