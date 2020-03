Serie B e Serie C, il piano per concludere la stagione: tutte le date giornata per giornata

L’obiettivo principale è quello di concludere la stagione di calcio. Il rinvio degli Europei ha dato sicuramente una mano anche al campionato di Serie A, più facile sarà portare a termine Serie B e Serie C. Anche il mondo del pallone proverà a tornare alla normalità dopo l’emergenza Coronavirus, anche le categorie inferiori devono portare a termine i tornei.

In Serie B mancano 10 giornate e il recupero Ascoli-Cremonese, più i 5 turni dei playoff e i 2 del playout. Balata avvisa: “Maggiore sarà il nostro grado di attenzione, minore sarà la durata del periodo di emergenza”. Ecco la sua proposta: “Ho lanciato l’idea di un “Piano Marshall” che possa mettere in campo strumenti straordinari e che consenta di avere delle priorità: la prima, naturalmente, riguarda la salute di tutti i giocatori, degli staff, dei dipendenti dei club, e la seconda la sopravvivenza del sistema Serie B, ma più in generale del sistema calcio italiano, magari inserendo degli strumenti di defiscalizzazione che alleggerirebbero la pressione sui club. Servono fondi straordinari per evitare che sorgano ulteriori problemi e che possano far fronte a questa crisi che così duramente sta colpendo il nostro Paese ma dalla quale, certamente, ne usciremo ancora più forti”.

In Serie C i gironi A e B devono giocare 11 giornate (il C solo 8) e 6 recuperi, le finali di Coppa Italia, più i 10 turni dei playoff e 2 dei playout. Si concluderà tutto almeno nel mese di luglio.

Ecco tutte le date nel dettaglio riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

SERIE B

1-2 MAGGIO /GIORNATA 29

5 MAGGIO RECUPERO ASCOLI-CREMONESE

9 MAGGIO/GIORNATA 30

12 MAGGIO/GIORNATA 31

16 MAGGIO/GIORNATA 32

19 MAGGIO/GIORNATA 33

23 MAGGIO/GIORNATA 34

26 MAGGIO/GIORNATA 35

30 MAGGIO/GIORNATA 36

2 GIUGNO/GIORNATA 37

6 GIUGNO/GIORNATA 38

9 GIUGNO/PLAYOFF: TURNO PRELIMINARE

10 GIUGNO/PLAYOFF: TURNO PRELIMINARE

11 GIUGNO/PLAYOUT ANDATA

13 GIUGNO/PLAYOFF: SEMIFINALE ANDATA

14 GIUGNO/PLAYOFF: SEMIFINALE ANDATA

16 GIUGNO/PLAYOFF/SEMIFINALE RITORNO

17 GIUGNO/PLAYOFF SEMIFINALE RITORNO

18 GIUGNO/PLAYOUT: RITORNO

22 GIUGNO/PLAYOFF/FINALE ANDATA

26 GIUGNO/PLAYOFF/FINALE RITORNO

SERIE C