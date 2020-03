Sospiro di sollievo per Cristiano Ronaldo: madre dimessa dall’ospedale

Nei giorni scorsi, attraverso un post su Instagram, aveva rassicurato tutti. Ora, però, arriva la conferma definitiva: la madre di Cristiano Ronaldo, Dolores dos Santos Aveiro, è stata dimessa dall’ospedale. Era stata ricoverata all’ospedale Nelio Mendonça di Funchal, nell’isola di Madeira, in seguito ad un ictus che l’ha colpita il 3 marzo. L’attaccante della Juventus l’ha raggiunta all’inizio della scorsa settimana, il giorno dopo la notizia della positività al Coronavirus da parte di Rugani. Da lì, la scelta di non tornare in Italia e di rispettare la quarantena in Portogallo. Quarantena adesso, a questo punto, più ‘dolce’.