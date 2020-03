“Ti auguro il Coronavirus”, calciatore di Serie A furioso

L’emergenza Coronavirus dovrebbe unire, ma in alcuni casi si verificano anche brutti episodi. E’ quello che è successo nel mondo del calcio e che riguarda il difensore Juan Jesus. L’epidemia ha colpito in modo pesante l’Italia, aumentano i casi nel campionato di Serie A. Ma quello che è successo al calciatore della Roma è vergognoso: “Ti deve prendere il Coronavirus”, è solo uno dei messaggi arrivati in privato al giallorosso, il brasiliano ha deciso di pubblicare la chat: “In tempi come questi leggere certi commenti non va proprio bene, poi da un ragazzo di 15 anni. Cosa ci dobbiamo aspettare per il futuro se uno a questa età con mezzo cervello fa certe cose?”.