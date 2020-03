Tragedia in casa Foggia, la compagine pugliese che milita in Serie D. Questa mattina ha infatti perso la vita, in un incidente stradale sulla provinciale Foggia-Troia, il magazziniere della squadra Antonio Cianci. All’interno dell’autovettura anche il calciatore Pertosa, uscito illeso e senza particolari conseguenze. Fatale l’impatto per la povera vittima, morta sul colpo. L’uomo ha perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare. I due si stavano recando agli allenamenti.