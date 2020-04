Quella volta che l’Inter le “suonò” alla Juventus: un successo larghissimo che valse lo scudetto

Il 4 aprile 1954 il derby d’Italia fu senza storia. A San Siro l’Inter travolse la Juventus con un sonoro 6-0. Un successo pesantissimo sia nelle dimensioni sia perché valse il sorpasso in testa alla classifica, con i nerazzurri che spodestarono proprio la Juventus. L’Inter impose una lezione di calcio ai bianconeri e a fine stagione vinse il suo 7° scudetto. I nerazzurri chiusero in testa con 51 punti, i bianconeri secondi con 50. Apre le marcature Skoglund in sospetto fuorigioco, quindi raddoppia Armano. Negli ultimi 25 minuti la Juventus crolla e incassa le restanti 4 reti: segna ancora Skoglund, quindi la doppietta di Brighenti, infine il mediano Nesti.