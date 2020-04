“Sull’albo d’oro c’è scritto Juventus, ma tutti sanno perché”: le accuse di Pagliuca sul campionato ’97-’98

Gianluca Pagliuca, ex portiere dell’Inter, è tornato a parlare della stagione ’97-98 e del finale discusso di quel campionato. Lo ha fatto ai microfoni di ‘fcinter1908.it’, lanciando pesanti accuse alla Juventus. L’episodio che fa ancora discutere ad anni di distanza è il contatto tra Ronaldo e Iuliano, con il fallo fischiato dall’arbitro Ceccarini in favore dei bianconeri: “Lo sappiamo tutti perché non abbiamo vinto di più. Abbiamo alzato al cielo la Coppa UEFA e lottato fino alla fine per il campionato. Sappiamo benissimo cos’è successo nelle ultime giornate di Serie A nel 1997-98. Sull’albo d’oro c’è scritto Juventus, ma tutti sanno perché“.