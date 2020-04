“Non avevo rispetto per Guidolin, per non venire alle mani ho chiesto la cessione”: Floro Flores confessa

Ospite di ‘Casa Di Marzio’, Antonio Floro Flores ha ripercorso alcune tappe della sua carriera, rimarcando soprattutto gli errori commessi a Udine e Napoli.

“A Napoli vivevo sugli allori, sbagliavo amicizie e non pensavo solo a giocare a calcio. Li ho commesso errori. È l’unico rimpianto della mia vita. Presi 10 kg in un mese. Tornai a casa e mia madre non mi riconosceva. Prima di incontrare Zeman pesavo 67 chili… A Udine non avevo più rispetto per Guidolin e per non venire alle mani ho chiesto di essere ceduto. Ho fatto una scelta sbagliata per scappare via andando a Granada. Ho messo in secondo piano la mia famiglia. Poi con Zeman sono diventato un armadio”.