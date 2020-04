“Beckham un campione. Ma io ero più bello di lui, anche se di poco”: nuovo show di Cassano

Antonio Cassano ha riproposto uno dei suoi show in diretta Instagram con Pierluigi Pardo. Si è parlato soprattutto dell’esperienza al Real Madrid: “Beckham era un grandissimo calciatore, ma soprattutto è una grandissima persona. Era una rock star, conosciuta in tutte le parti del mondo, ma rimaneva umile. Io ero più bello di lui, ma di poco. Van Nistelrooy era uno degli attaccanti più forti del momento, ma al Real non giocava perché c’era il Ronaldo il Fenomeno. Lui era una roba fuori dal mondo”.