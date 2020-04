Calciomercato Inter, tutto su Chiesa: due contropartite alla Fiorentina

CALCIOMERCATO INTER – Grandi manovre in casa Inter. Il club nerazzurro ha ridotto moltissimo le distanze dalla Juventus, la consapevolezze è quella di poter diventare ancora più competitiva nei prossimi mesi. In panchina c’è un top player come Antonio Conte, il tecnico è già al lavoro con la dirigenza per costruire una squadra ancora più forte. Sono già tanti i nomi che stanno circolando, ma quello più importante è quello di Federico Chiesa. Il valore del calciatore non è assolutamente in discussione, è uno dei migliori talenti in circolazione del calcio italiano e non solo. Secondo quanto riporta ‘SportMediaset’ i nerazzurri sembrano intenzionati a non riscattare Moses dal Chelsea e ‘dirottare’ i 12 milioni previsti alla Fiorentina, più altri 10 milioni ed i cartellini di Nainggolan e Dalbert. Un’offerta interessante, ma che ancora è giudicata inadeguata dal club viola.