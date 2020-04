Calciomercato, il Milan prova il colpo a parametro zero. Il Torino sfida il Genoa, ritorno di fiamma della Samp

In attesa di novità sulla ripresa dei campionati, i club in Serie A programmano tutte le mosse di calciomercato. Le dirigenze sono al lavoro anche per la prossima stagione, la prossima sessione (che potrebbe durare anche da settembre a dicembre) si preannuncia scoppiettante con pochi soldi e tanti scambi. Ecco tutte le trattative nel dettaglio.

NAPOLI – Continua la ricerca ad un nuovo difensore considerando anche la possibile partenza del difensore Koulibaly. I nomi sono quelli di Vertonghen e Koch del Friburgo. Per l’attacco invece Azmoun o Jovic.

MILAN – Il club rossonero prova il colpo a parametro zero: contatto telefonico con l’agente di David Silva. Per la porta occhi su Cragno, ma la trattativa non è ancora calda.

TORINO – E’ sempre più Amione l’obiettivo per la difesa. Il calciatore argentino attualmente gioca come difensore per Belgrano della Primera B Nacional ed è nel mirino anche del Genoa.

ESTERO – I campioni d’Europa in carica del Liverpool seguono con grande interesse il figlio di Thuram. Il Real Madrid prova a riprendere Hakimi dal Borussia, Marcelo sempre in uscita. L’Everton su Hames Rodriguez.

INTER – Le parole di Luis Suarez spaventano i tifosi nerazzurri. “Lautaro è un giocatore che sta crescendo moltissimo in Italia. È un ‘nove’ che ha dei movimenti spettacolari e questo rispecchia il gran giocatore che è. Non è questione di essere compatibili ma di esser contento che il club voglia acquistare giocatori che vogliano aiutare a raggiungere lo stesso obiettivo”, ha detto l’attaccante uruguaiano a Mundo Deportivo. Sempre per i nerazzurri si parla di un Cancelo-bis.

SAMPDORIA – Ritorno di fiamma per il club blucerchiato. Potrebbe tornare alla carica per aggiudicarsi le prestazioni di Hatem Ben Arfa, il calciatore non ha convinto al Valladolid e sembra destinato alla Serie A.