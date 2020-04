Calciomercato Milan, inserimento per Icardi: le cifre dell’affare [DETTAGLI]

CALCIOMERCATO MILAN – C’è un nome nuovo in casa Milan per l’eventuale sostituto di Zlatan Ibrahimovic. Non è una novità l’addio del calciatore svedese, l’attaccante non sembra intenzionato a continuare il progetto con i rossoneri, principalmente per una questione tecnica. Le voci parlano di una decisione già presa sul ritiro al calcio giocato. Il nome che è circolato nelle ultime settimane è quello di Milik, ma adesso spunta una nuova soluzione. Clamorosa. Mauro Icardi. L’argentino è nel mirino della Juventus, il Psg può vantare il diritto di riscatto dall’Inter di 70 milioni di euro. C’è ancora incertezza sulle intenzioni del club francese che potrebbe riscattarlo ed ‘usarlo’ come contropartita in altre trattative, oppure rispedirlo ai nerazzurri. Come riporta il ‘Corriere dello Sport’ tra i due litiganti (Inter e Juve), il Milan potrebbe tentare l’inserimento. Ma sarà necessario l’esborso di circa 100 milioni, da valutare anche la volontà del calciatore.