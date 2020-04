“L’U.C. Sampdoria comunica che, al termine dei test previsti per legge, tutti i tesserati che avevano contratto il Coronavirus-COVID-19 sono risultati negativi“. Una nota breve, ma significativa. E’ quella pubblicata dalla Sampdoria sul suo sito ufficiale per comunicare che tutti i calciatori che erano risultati positivi al Coronavirus sono adesso guariti. Una buona notizia dopo settimane non semplici e news poco incoraggianti.