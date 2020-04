Non sono ancora molte le certezza sull’emergenza Coronavirus. Una delle domande più frequenti è la seguente: il virus rimane in aria? E per quanto tempo? Secondo quanto emerge dagli ultimi studi la saliva di una persona può propagarsi per diversi metri in un ambiente chiuso e resistere nell’aria per almeno 6 minuti. E’ quanto si è dimostrato tramite un’animazione 3D realizzata dall’Università finlandese di Aalto. In basso ecco il video.