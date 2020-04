Coronavirus, ecco quando si raggiungerà il “contagio zero” in Italia Regione per Regione: al Sud manca poco

Uno studio sul “contagio zero” in Italia Regione per Regione. E’ quello messo a punto dagli esperti dell’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane, coordinato dal Professor Walter Ricciardi, Direttore dell’Osservatorio e Ordinario di Igiene all’Università Cattolica, e dal Dottor Alessandro Solipaca, Direttore Scientifico dell’Osservatorio. A raggiungere prima questo traguardo saranno Umbria e Basilicata, mentre il Sud in generale vedrà i benefici tra fine aprile e inizio maggio. L’ultima la Lombardia, a fine giugno. Ecco l’elenco completo.

Umbria 21 aprile

Basilicata 21 aprile

Molise 26 aprile

Sardegna 29 aprile

Sicilia 30 aprile

Calabria 1 maggio

Puglia 7 maggio

Abruzzo 7 maggio

Campania 9 maggio

Lazio 12 maggio

Valle d’Aosta 13 maggio

Liguria 14 maggio

Trento 16 maggio

Friuli Venezia Giulia 19 maggio

Veneto 21 maggio

Piemonte 21 maggio

Bolzano 26 maggio

Emilia Romagna 29 maggio

Toscana 30 maggio

Marche 27 giugno

Lombardia 28 giugno