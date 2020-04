Coronavirus, la denuncia dell’ex attaccante: “mio padre in carcere in queste condizioni”

E’ un momento difficile per la famiglia Iaquinta. Il padre dell’ex attaccante della Juventus si trova in carcere dopo la condanna a 19 anni per associazione mafiosa. Vincenzo si rivolge, attraverso un post su Instagram al premier Conte e al ministro della giustizia Bonafede, evidenziando le difficoltà a mantenere le distanze di sicurezza per l’emergenza Coronavirus.

“Partendo dal presupposto che mio padre è innocente. Questo è un disegno di una cella del carcere di Voghera. Come si fa a mantenere la distanza di sicurezza?”. Iaquinta ha pubblicato un post con la figura della piantina della prigione in cui è recluso papà Giuseppe, in basso ecco la foto.