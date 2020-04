Coronavirus, l’ISS: “contagi in calo, il valore Rt è inferiore a 1”

“La curva continua a decrescere sia come numero di sintomatici che di casi. Il numero di casi e’ in decrescita in tutto il Paese“: sono le dichiarazioni del presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nel corso della presentazione del report epidemiologico sul Coronavirus. Aumenta “il numero delle Regioni con casi limitati“.

“Il valore Rt, o indice di contagiosita’, e’ sotto la soglia di 1 in tutte le Regioni. Questo e’ un dato positivo e conseguenza delle misure adottate“. Ad oggi in Italia “ci sono ancora 74 Comuni zone rosse in sette Regioni. Questo testimonia la capacita’ di individuare i focolai locali e la tempestivita’ nell’isolarli“.