Coronavirus, positivo il presidente di una squadra italiana [NOME e DETTAGLI]

Il presidente del Pordenone Mauro Lovisa è positivo al Coronavirus. Lo ha confermato la squadra neroverde, militante in Serie B, con una nota apparsa sul sito ufficiale ad opera proprio del numero uno dei friulani: “Vista l’ondata di messaggi di queste ore dopo la diffusione della notizia della mia positività al Covid-19 ci tengo a intervenire ufficialmente. Da questo canale rispondo così a tutti: sì, sto lottando anche io contro questo maledetto virus”. Condizioni non preoccupanti quelle di Lovisa: “Ora sto meglio ma non sono ancora guarito, come invece erroneamente riportato oggi su un quotidiano al pari di altre ricostruzioni prive di ogni fondamento. La prossima settimana mi sottoporrò a un nuovo tampone, con l’auspicio di chiudere definitivamente questo spiacevole periodo”.