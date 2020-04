Svolta storica per il calcio messicano: la Lega ha deciso di sospendere promozioni e retrocessioni per i prossimi cinque anni. Una scelta già programmata da mesi, per via della fragilità economica di molti club, e che il Coronavirus ha soltanto accentuato velocizzandone le operazioni. La pandemia aveva comunque già bloccato la prima divisione, mentre la Serie B non riprenderà.