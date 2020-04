Coronavirus, squadra decide di retrocedere per scelta: “non ci sono i soldi”

L’emergenza Coronavirus sta portando pesantissime conseguenze dal punto di vista economico al mondo del calcio, diverse società rischiano il fallimento e di non iscriversi ai prossimi campionati. Soprattutto alcuni piccoli club già erano ad un passo baratro, adesso la situazione è letteralmente degenerata. E’ la situazione del Wettingen, squadra che i tifosi del Napoli ricordano bene. Il club svizzero infatti affrontò l’11 di Maradona in un turno di Coppa UEFA nella stagione 1989/90. Adesso milita in Seconda Lega Interregionale e ha deciso di autoretrocedere a causa della situazione economica nata dai mancati introiti provocati dalla pandemia. Il Wettingen si trovava in seconda posizione in classifica.