Diego Costa lancia bordate a Conte: “deve cambiare dal punto di vista umano, è uno sospettoso”

Il rapporto tra l’allenatore Antonio Conte e l’attaccante Diego Costa non è mai stato idilliaco, in particolar modo non sono mancate le incomprensioni ai tempi del Chelsea. L’attuale calciatore dell’Atletico Madrid ha parlato del rapporto con il tecnico e non ha risparmiato qualche frecciata.

“Tra di noi ci sono stati molti problemi fuori dal campo – le parole di Diego Costa a ESPN Brasile – ma nonostante questo devo dire che è un buon allenatore. Non ho rancori nei suoi confronti, ma per diventare importante deve cambiare qualcosa dal punto di vista umano nel suo modo di allenare. È un tipo davvero sospettoso. In un club come il Real Madrid non durerebbe neanche una stagione”.

UN ALTRO ATTACCO – “Dopo l’amichevole con la Russia, Scolari mi ha detto che mi avrebbe convocato di nuovo, perchè non avevo giocato molto. Ma penso che fosse solo un modo per confondermi. Molti giocatori erano fermi per infortunio, ma non ha mai inserito il mio nome nella lista dei convocati. Io non ho detto nulla e poi non sono stato convocato nemmeno per la Confederations Cup. Ricevuta poi la chiamata della Spagna, non ho potuto rifiutare. All’improvviso sono circolate voci che Scolari mi volesse nel Brasile, ma la verità è che non mi ha mai convocato”.