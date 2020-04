L’ex portiere ha parato il Coronavirus, Rustu dimesso dall’ospedale [DETTAGLI]

La quiete dopo la tempesta. Questa frase, ripresa dall’omonima poesia di Giacomo Leopardi, descrive al meglio la notizia arrivata qualche ora fa. Rustu Recber, ex portiere di Barcellona e Besiktas tra le altre, ha parato il Coronavirus. Il turco è stato dimesso dall’ospedale di Istanbul in mattinata. Era stato ricoverato in gravi condizioni, dopo aver contratto la malattia durante un viaggio negli Usa. La sua scelta di non mettersi in quarantena al ritorno dagli Usa aveva suscitato critiche sui social media. Era stata la moglie Isil ad annunciare sui social la positività del marito e l’aggravarsi delle sue condizioni. Ora Rustu ha rivisto la luce.