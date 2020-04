Il Fantacalcio è pronto a tornare: l’idea che fa impazzire i fantallenatori

Per tornare a giocare al Fantacalcio bisogna aspettare la ripresa della stagione? Assolutamente no. La nuova idea fa già impazzire i fantallenatori e tutti i dettagli verranno svelati sabato pomeriggio alle 17.30 in una diretta Facebook sulla pagina Piutre. Basterà organizzarsi con i soliti amici, decidere l’orario dell’asta e collegarsi tutti i giorni sulla pagina per avere tutti i risultati della giornata. Il torneo durerà in totale tre settimane e si concluderà dunque la fine di Aprile. Domenica sarà il giorno dell’asta ed al momento non sono stati comunicati tutti i dettagli. Piutre riporterà in campo fenomeni del calibro Christian Vieri, Roberto Baggio o Alessandro Del Piero. Appuntamento da non perdere dunque, per un’iniziativa memorabile. Il premio previsto è una maglietta griffata e l’ingresso gratuito al primo evento che l’azienda organizzerà dopo l’emergenza Coronavirus.