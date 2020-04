Frecciata di Bojan all’Inter: “AniVARsario”, Icardi mette like e fa infuriare i tifosi nerazzurri

Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da decidere, l’argentino ha fatto infuriare i tifosi dell’Inter per un like sui social. Tutto è nato da un post di Instagram di Bojan Krkic. L’ex calciatore del Barcellona ha pubblicato alcune foto di Barcellona-Inter, semifinale di Champions League del 2010, vinta per 1-0 dai blaugrana, ma che non è servita per staccare il pass per la finale di Madrid. La stagione si concluse in modo storico per l’Inter, con la vittoria del Triplete. Lo spagnolo ha ricordato quella partita con una didascalia pungente ‘aniVARsario’, con riferimento ad alcune decisioni arbitrali.