“Mi è sempre stato sulle p***, era un egoista”: Frey non le manda a dire all’ex compagno, poi scherza con Mutu

Sebastien Frey è sempre stato uno senza peli sulla lingua. E anche una volta svestita la maglia da portiere è rimasto un uomo senza filtri. Ospite di ‘Radio Toscana’, insieme all’ex compagno alla Fiorentina Adrian Mutu, Frey ha svelato interessanti aneddoti e retroscena: “Boruc mi è sempre stato sulle palle: era un egoista e non aggiungo altro, altrimenti mi fate fare polemica. Questo è Mutu che mi stuzzica”. E sul rapporto con il rumeno aggiunge: “Se siamo sempre andati d’amore e d’accordo come ora? No, in campo ci mandavamo spesso a quel paese, volevamo vincere e la testa calda di tutte e due non aiutava. Adrian mi faceva rosicare, era un po’il mio difetto. Sapeva stuzzicarmi, i tasti da toccare per farmi arrabbiare li conosce ancora bene”. Poi scherza: “A cena fuori con Adri? Inviterei Vargas, ma soprattutto Jorgensen, così almeno guiderebbe e sarei sicuro di tornare a casa”.

