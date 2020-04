Ilaria D’Amico, le confessioni su Buffon: “è stato in isolamento, gli allungavo pranzo e cena dalla porta”

Come sta trascorrendo la quarantena Gigi Buffon? In casa Juventus si sono registrati alcuni casi di calciatori positivi al Coronavirus, l’allerta quindi è stata alta. Le indicazioni sul portierone bianconero sono arrivati dalla compagna, Ilaria D’Amico, la presentatrice sportiva ha affrontato l’argomento in un’intervista rilasciata a ‘TuttoSport’. “Due mesi sempre insieme e quasi sempre con tutti e quattro i bambini non li abbiamo mai fatti nemmeno in vacanza. Passati i primi 10 giorni ci siamo detti: “ma veramente noi non litighiamo mai? Siamo veramente fortunati”.

LA POSITIVITA’ AL CORONAVIRUS DEI COMPAGNI – “Ci siamo spaventati, anche perchè per carattere Gigi è affettuoso, sempre dietro ad abbracciare i compagni. Quando si ripartirà dovrà trattenersi, ma è bravo a rispettare le regole. In effetti ci siamo un pochino autosuggestionati, ci sentivamo un pò strani, febbricitanti. Fino al risultato dei tamponi, negativi per tutti e due, Gigi è stato in isolamento in camera da letto per proteggere i bambini. Gli allungavo pranzo e cena alla porta e io dormivo in un’altra stanza. Abbiamo trascorso tre giorni in apprensione, era più suggestione, poi dopo i test abbiamo tirato un sospiro di sollievo e ci siamo riuniti. Gigi non ha ancora messo il naso fuori casa”.

L’ALLENAMENTO – “La Juve gli ha fatto arrivare a casa l’attrezzatura e ogni giorno ha i suoi compiti da fare. E non sgarra mia. A tavola, per esempio, se a pranzo fa uno strappo e mangia la mia carbonara, poi a cena va di pollo e verdura”.

SARRI – “Lo conosco dai tempi di Empoli. Anzi, una volta quando era l’allenatore del Napoli mi ha salvato il cellulare. Ci siamo incrociati in stazione a Firenze, io scendevo e lui saliva per andare a Napoli. Ha trovato il mio cellulare e tramite il capostazione me lo ha fatto riavere quando il treno è tornato indietro”.