L’Inter chiama Lukaku: la decisione del club sull’attaccante belga

Le dichiarazioni di Romelu Lukaku hanno sorpreso l’Inter. Il calciatore belga, durante la chiacchierata-intervista social con la moglie di Dries Mertens di martedì ha scatenato il caos con la società che è rimasta irritata dalle dichiarazioni del calciatore. Ha parlato di “23 giocatori malati su 25”, prima della partita contro il Cagliari, la ricostruzione del rientro dalle vacanze è stata fatta con leggerezza e portato dei danni al club nerazzurro ed è stata smentita dai report medici e anche dai ricordi degli altri calciatori.

Per questo motivo l’Inter ha chiesto un chiarimento a Lukaku. Si è trattata di una leggerezza che doveva essere evitata. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ l’attaccante si è reso conto dell’errore e ha chiesto scusa. Anche per questo motivo la società non sembra orientata a intervenire con un provvedimento disciplinare. Nemmeno una multa, ma soltanto un richiamo.