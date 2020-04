“Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, magari alla Fiorentina”: il desiderio di Jovetic

Una carriera che poteva essere diversa quella di Stevan Jovetic. Ai tempi della Fiorentina, infatti, Jovetic era considerato il futuro del calcio, uno che poteva lottare per il Pallone d’Oro. Ora il serbo gioca al Monaco ma in una diretta Instagram con Sebastien Frey, suo ex compagno in viola, non ha celato i suoi desideri: “Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un’opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì”. Per adesso soltanto parole ma i tifosi della Fiorentina sognano già.