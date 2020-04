Juventus, la gaffe di Cuadrado su Andrea Fortunato: “Ma è Rabiot”, poi le scuse

Prima la gaffe, poi le scuse. Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha commentato un post della Juventus su Instagram in cui il club ricordava Andrea Fortunato, scomparso nel 1995 a Perugia a 23 anni per una leucemia. “Per sempre nei nostri cuori. 25 anni senza Andrea Fortunato”, la dedica bianconera per il terzino. Il colombiano ha commentato: “Grande Rabiot, ma sei tu!“, a sottolineare la somiglianza tra Andrea Fortunato e il centrocampista francese. Una ‘gaffe’, alla quale il calciatore ha posto rimedio facendo mea culpa in una ‘Story’ pubblicata sul proprio profilo. “Approfitto per chiedere scusa a tutti gli juventini per il post che ho commentato. Veramente, ho visto solo la foto senza leggere quello che era accaduto: ho solo guardato e mi è sembrato di vedere Rabiot. SCUSA”.

Visualizza questo post su Instagram Forever in our hearts ❤️ 25 years without Andrea Fortunato Un post condiviso da Juventus Football Club (@juventus) in data: 25 Apr 2020 alle ore 2:00 PDT