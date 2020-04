“Non vedevo l’ora di giocare a San Siro, ho pianto quando ho trovato l’accordo col Milan”

“Non vedevo l’ora di indossare questa maglia e di giocare a San Siro. Ho pianto quando ho trovato l’accordo con il Milan. Ho avuto subito la percezione di un grande club. Ero molto soddisfatto, come lo sono ora. Sono straordinari, è sempre una grande emozione giocare davanti a loro a San Siro. So che apprezzano il fatto che do sempre il massimo”. E’ il centrocampista del Milan Rade Krunic a parlare così attraverso il profilo Instagram dei rossoneri.