Altro lutto a Bergamo, addio ad uno storico portiere [NOME e DETTAGLI]

Bergamo piange da settimane per il Coronavirus. Tante le morti in città. A queste si è aggiunta quella di uno storico portiere dell’Atalanta, Zaccaria Cometti. Bergamasco di Romano di Lombardia, aveva 83 anni: a comunicarne la perdita è stata la figlia Laura. Cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta fino all’esordio in prima squadra all’età di 19 anni, ha passato in nerazzurro l’intera carriera fino al 1970, quando si è trasferito a Trento. Ha lavorato per 17 anni anche da allenatore: dopo l’inizio con le giovanili, è stato prima vice-allenatore poi allenatore dei portieri della prima squadra, fino al 1992. In carriera si è alternato con una leggenda della Dea, Pier Luigi Pizzaballa. Cometti ha messo assieme 177 presenze in 13 campionati.