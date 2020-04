Lutto nel mondo del calcio, muore ex presidente di una squadra di calcio: aveva il Coronavirus [NOME e DETTAGLI]

Il Coronavirus ha fatto un’altra vittima per quanto concerne l’ambiente calcio. E’ morto infatti l’ex presidente dell’Olympique Marsiglia Pape Diouf, aveva 68 anni. La sua morte è stata confermata da RTS, il canale televisivo pubblico in Senegal. Era ricoverato in ospedale a Dakar, sottoposto ad assistenza respiratoria, e proprio oggi avrebbe dovuto essere trasferito a Nizza con un volo speciale, ma le sue condizioni sono peggiorate e non è stato possibile effettuare lo spostamento. E’ stato il numero uno del club francese dal 2005 al 2009