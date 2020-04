Milan, è già finita con Ibrahimovic: lo svedese deciso ad appendere le scarpette al chiodo

E’ già finita l’esperienza bis di Zlatan Ibrahimovic con la maglia del Milan. Lo svedese è tornato con grande entusiasmo, l’impatto è stato molto importante per un calciatore che non ha bisogno di presentazioni e che si è confermato come uno dei più forti nel suo reparto. Il calciatore al momento si trova in Svezia a causa dell’emergenza Coronavirus, ed in caso di sospensione definitiva del campionato di Serie A possiamo iniziare ad escludere un ritorno in Italia. Infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Zlatan è deluso dalla piega presa dal Milan. La coppia Boban-Maldini stava progettando il futuro con lo svedese protagonista, ma gli scenari sono cambiati con l’addio dell’ex centrocampista e quello prossimo dell’ex difensore. Secondo quanto circola il giocatore difficilmente accetterà di far parte del nuovo progetto e molto probabilmente appenderà le scarpette al chiodo.