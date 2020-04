Milan, spaccatura nello spogliatoio sul prossimo allenatore: la squadra è divisa [DETTAGLI]

Confermare Stefano Pioli oppure cambiare allenatore. E’ questo il dilemma in casa Milan. Il club rossonero sta programmando il futuro e la prossima stagione ed il primo nodo da sciogliere sarà quello del tecnico. C’è spaccatura all’interno dello spogliatoio, c’è chi vorrebbe ancora l’ex Fiorentina e chi invece il ribaltone. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ è questa la situazione.

Donnarumma e Romagnoli sarebbero nel mezzo perché comunque certi del posto da titolare, così come il terzino Theo Hernandez. Tra i neutrali anche Kessié e Calhanoglu. Spinge invece per l’arrivo di Rangnick l’attaccante Leao, così come il brasiliano Paqueta, che fino al momento non ha trovato grande spazio.

Ibrahimovic e Rebic indirizzati verso la conferma di Stefano Pioli. Tra i fedelissimi anche Conti, Bennacer e Castillejo. Ricordiamo che per la panchina del Milan, in corsa c’è anche Emery.