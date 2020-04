Il Napoli e il famoso scudetto perso in albergo: “Urla in hotel durante Juve-Inter…”

Si è parlato molto di quella gara di due anni fa. Dopo la vittoria in extremis a Torino, il Napoli cullava il sogno scudetto. Ma il 3-0 subito a Firenze ha difatti sancito l’addio ad ogni tipo di festeggiamento. La sera prima, tra l’altro, era arrivata la rocambolesca e discussa vittoria della Juventus a Milano contro l’Inter.

E’ proprio di quella sera che ha parlato, a Radio Marte durante la trasmissione Si Gonfia la Rete, l’ex medico sociale degli azzurri Alfonso De Nicola. Il riferimento è tutto per la frase di Sarri che poi diventò celebre: “Abbiamo perso lo scudetto in albergo”. “Juve-Napoli di due anni fa? Siamo passati da un’euforia incredibile a una depressione dopo quel sabato sera di Inter-Juve, almeno parlo personalmente – rivela De Nicola – Ho dovuto far finta di niente, ma quella sera si sentiva urlare nei corridoi dell’albergo di Firenze. La domenica non riuscimmo a dare il massimo in campo e forse nemmeno noi che eravamo al seguito dei giocatori. Dopo 5 minuti poi ci hanno buttato fuori un giocatore fondamentale come Koulibaly, devo dire che sono rimasto perplesso. Ma prima che al rammarico, dobbiamo innanzitutto pensare a ringraziare chi fu in grado di farci divertire così tanto, quell’anno e non solo”.