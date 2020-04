Napoli-Spal 3-1, Gattuso ha un mancamento ma poi si riprende: “Se perdevamo pure con questi eravamo davvero muru muru cu spitali…”

Il Napoli rimane ancorato alla zona Europa League, ma le ‘pressioni dal basso’ rimangono molto forti, con Parma, Milan e Verona alle calcagna. Proprio i veneti, domenica scorsa, avevano avuto la meglio di Insigne e compagni per 2-0, allontanando le speranze di Champions degli azzurri. Che, sia chiaro, restano tali anche dopo il successo contro la Spal nell’anticipo delle 12.30 della 28ª giornata di Serie A. “E ci mancava pure – ha affermato il tecnico Gattuso a fine gara – Se perdevamo pure con questi eravamo davvero muru muru cu spitali“, ha rimarcato il tecnico azzurro in dialetto calabrese stretto, ribadendo un concetto già tirato fuori qualche settimana fa prima della gara di Champions contro il Barcellona.

Effettivamente, in campo, non c’è storia. Per tutto il resto della gara, eccetto quei primi minuti in cui la Spal va avanti e il Napoli suda freddo. Anzi, Gattuso suda freddo. Subito il gol, infatti, il tecnico ha un mancamento. Si movimenta lo staff, con il magazziniere immediatamente pronto a fargli recapitare un bicchiere di acqua con lo zucchero. L’allenatore si riprende, e anche troppo. E’ una furia ed inizia a mandare paccate sulle spalle micidiali ai suoi calciatori in stile Cannavacciuolo. Appena passano davanti alla panchina, eccolo pronto: “Tac!”, e via con la pacca. Il metodo funziona e il Napoli pareggia. Ci pensa Insigne a metterla dentro, ma subito dopo è costretto a uscire dal campo: la sua spalla è praticamente in ebollizione, non può continuare a giocare. E così Mertens si gira verso lo staff: “Dite al mister di fermarsi, abbiamo soltanto 3 cambi”. Gattuso si calma, ma gli azzurri hanno imparato la lezione. Milik e Koulibaly chiudono i conti nel primo tempo. La ripresa è una passeggiata di gestione e il match si chiude 3-1.