L’attaccante rifiuta l’Inter. L’agente: “in Italia c’è un problema di razzismo”

L’Inter è alla ricerca di un attaccante da consegnare ad Antonio Conte per la prossima stagione. I nerazzurri preparano le mosse per il reparto avanzato ed un obiettivo è il talentuoso calciatore del Lille Victor Osimhen. Si tratta di un giocatore già importante e di grande prospettiva, ma che con ogni probabilità non indosserà la maglia nerazzurra. La conferma arriva direttamente dal procuratore in un’intervista a Interdipendenza.net e la motivazione ha creato più di qualche discussione.

“Inter? Assolutamente no, non c’è nulla. Non credo possa completare il suo percorso di crescita in Italia, dove c’è un problema importante: il razzismo”.