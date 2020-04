Paura per l’ex Serie A, schianto con l’auto contro il guard-rail: a bordo anche la figlia [NOME e DETTAGLI]

Un brutto incidente si è verificato in Norvegia e ha visto coinvolto l’ex Roma John Arne Riise. Il calciatore è stato ricoverato in ospedale insieme alla figlia 19enne. Il norvegese stava rientrando ad Alesund quando è stato costretto a sterzare per evitare un ostacolo, l’auto si è schiantato contro le ringhiere ai lati della strada. Immediati sono arrivati i soccorsi, sia Riise che la figlia erano coscienti e sono stati portati in ospedale per controlli di routine.

L’agente del norvegese, Erland Bakke ha parlato al quotidiano Dagbladet: “Stavano tornando a casa, ad Alesund, e poco prima del loro arrivo, qualcosa sulla strada ha costretto John Arne Riise a svoltare rapidamente a sinistra, facendolo finire contro il guard rail. Entrambi stanno bene e sono rimasti in ospedale fino a questa mattina”.