I racconti piccanti del centrocampista: “quella volta del sesso a tre…”, l’ex moglie si infuria [NOME]

Aneddoti, lunghe chiacchierate con fan ed ex compagni. In periodo di quarantena i calciatori si raccontano su Instagram, dove le dirette vanno per la maggiore. Ma c’è chi esagera. E’ il caso di Oleksandr Aliyev, ex centrocampista della Dinamo Kiev. L’ex stella dell’Ucraina, nota per i suoi calci di punizione, durante una diretta con Inna Golovko, una bellissima fan, si è lasciato sfuggire qualcosa di troppo. E ad ascoltare il suo racconto c’era anche l’ex moglie, Tetyana Aliyeva. Aliyev stava rievocando il ricordo di un threesome quando l’ex moglie ha interrotto furiosamente la diretta Instagram: “Vai sul balcone e parla di sesso laggiù. Chiudi la tua c**** di bocca che ci sono dei bambini qui!“. Infatti, Tetyana vive nella stessa casa di Aliyev insieme ai figli, anche se ufficialmente si sono lasciati a causa dei continui tradimenti di lui; inoltre la stessa Tetyana l’ha più volte accusato di maltrattamenti. Una situazione complicata, resa ancor più difficile dai racconti “piccanti” di Aliyev che, imperturbabile di fronte alle parole dell’ex moglie, è esploso in una fragorosa risata, dicendo ai suoi fan che Tetyana voleva solo mettersi in mostra e gridandole a sua volta: “Stai scherzando? Ci sono persone che guardano. Perché stai urlando?”. Poi, come se nulla fosse, ha ripreso la diretta. Un siparietto degno di ‘Beautiful’.