Ripresa Serie A, terminato il vertice. Spadafora: “Nei prossimi giorni decideremo modalità degli allenamenti”

Due ore di video conferenza per discutere le sorti della Serie A. Il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, e tutte le componenti della FIGC hanno parlato del Protocollo elaborato dalla Commissione medico scientifica della Federazione. Al termine della riunione il Ministro ha così commentato: “Ringrazio tutti i partecipanti: ho ascoltato con grande attenzione le diverse posizioni emerse e nei prossimi giorni, dopo un confronto con il Ministro della Salute e il Comitato tecnico scientifico, emaneremo le disposizioni aggiornate in merito alla possibilità e alle modalità per una ripartenza degli allenamenti”.