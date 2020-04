Risultati e Classifica Serie A, 29ª giornata: giallo Udinese, tutto facile per le big, Gattuso fa i capricci

Risultati Serie A, 29ª giornata – Cambia poco o niente in vetta. Un turno di massima serie che potremmo definire perlopiù scontato, ma soltanto nei risultati. Sì, perché – come sempre – ogni partita ha regalato il suo colpo di scena. Come l’episodio negli spogliatoi del Milan o la fuga improvvisa del tecnico del Torino Longo. Per non parlare del giallo Udinese o della conclusione ‘a festa’ tra Bologna e Cagliari, con torneo di Fifa al Var. In serata, poi, Napoli assente e costretto ad avere a che fare con i capricci di Gattuso, che ha allungato il suo pranzo di Pasqua.

SABATO 4 APRILE

ORE 18

SPAL-MILAN 1-2

ORE 20.45

TORINO-LAZIO 0-3

DOMENICA 5 APRILE

ORE 12.30

ROMA-UDINESE 3-2

ORE 15

FIORENTINA-SASSUOLO 2-2

BOLOGNA-CAGLIARI 0-0

LECCE-SAMPDORIA 2-0

VERONA-PARMA 1-1

INTER-BRESCIA 4-0

ORE 18

GENOA-JUVENTUS 0-2

ORE 20.45

ATALANTA-NAPOLI 2-0

LA CLASSIFICA

JUVENTUS 72 LAZIO 69 INTER 64 ATALANTA 58 ROMA 54 NAPOLI 42 MILAN 42 PARMA 41 VERONA 39 BOLOGNA 38 CAGLIARI 35 FIORENTINA 34 SASSUOLO 34 TORINO 31 UDINESE 28 LECCE 28 SAMPDORIA 26 GENOA 26 SPAL 19 BRESCIA 19

Questo racconto non corrisponde assolutamente alla realtà. E’ frutto della fantasia della nostra redazione. L’idea nasce per cercare di ‘alleggerire’ la mente dei lettori, nelle ultime settimane riempita soltanto da notizie negative. Noi di solito amiamo raccontare ciò che succede in campo e tutto ciò che lo circonda, e per questo vogliamo provare a farlo anche in un momento del genere. Con leggerezza e un po’ di ironia, provando a strappare qualche sorriso. Speriamo che l’iniziativa possa essere apprezzata da chi ci legge.