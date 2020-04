Scandalo calcioscommesse, stangata per l’ex calciatore: 5 anni di sospensione per combine [NOME e DETTAGLI]

Arriva una clamorosa sospensione per lo scandalo calcioscommesse. Secondo quanto riporta il The Guardian, Dickson Paul Etuhu è stato sospeso dal calcio per 5 anni dopo essere stato dichiarato colpevole di partite truccate. Nella sua carriera ha indossato le maglie di Manchester City, Preston, Norwich, Sunderland, Fulham, Blackburn, AIK e Rössjöholm, parentesi anche con la Nigeria. Adesso deve fare i conti con questo scandalo. Nel dettaglio, secondo quanto riporta il tabloid l’ex calciatore avrebbe tentato di corrompere il portiere dell’Aik, Kenny Stamatopoulos in un ristorante di Stoccolma, dove ha avuto luogo un tentativo di corruzione. Sarebbero stati offerti £ 160.000 (SEK2m) per favorire il Goteborg, il portiere si rifiutò e denunciò tutto. Nelle ultime ore questa durissima sentenza.