“Per me lo scudetto si dovrebbe assegnare alla Juventus, così ricompenserebbero quello del 2006 dato ingiustamente all’Inter”: a parlare così, ai microfoni di Spazioj.it, è l’ex senatore Antonio Razzi. “Il calcio dovrebbe fermarsi completamente – prosegue – stagione finita. Almeno fino a quando non ci sarà un vaccino o qualcosa di simile. Come si può pensare di rischiare così tanto in questo periodo?”.